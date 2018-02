Nuovo album per la formidabile band space rock di San Francisco Wooden Shjips, combo formato dai musicisti Erik “Ripley” Johnson, Dusty Jermier, Nash Whalen, Omar Ahsanuddin.

Il collettivo era fermo dal 2013 con l’uscita di “Back to Land”, prodotto attraverso l’attivissima Thrill Jockey che frattanto ha cominciato benissimo questo 2018 con la pubblicazione degli album di Mouse on Mars e Sea And the Cake.

Tornando al quartetto californiano, il nuovo full-lenght sarà intitolato “V.” che dalla copertina ben s’intende essere un “V sign” o meglio ancora un colorato e psichedelico “Peace Sign” (con l’indice e il medio di una mano sinistra tra l’altro) e vedrà la luce grazie alla collaborazione con la storica label newyorkese il prossimo 25 maggio.

Primo singolo estratto, il brano ‘Staring at the Sun’, caratterizzato da tempi e chitarre molto dilatate e della durata di circa otto minuti in classico stile Wooden Shjips…enjoy…

www.woodenshjips.com

www.thrilljockey.com

Autore: Luigi Ferrara

Wooden Shjips – “V.” – Tracklist

1. Eclipse

2. In The Fall

3. Red Line

4. Already Gone

5. Staring At The Sun

6. Golden Flower

7. Ride On