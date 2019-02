Wu-Tang Clan, Public Enemy e i De La Soul annunciano un tour che potremmo definire epico: il Gods of Rap tour!

E c’è poco da dire i tre nomi in questione sono la storia del rap americano, e quindi mondiale. Durante il tour le tre band suoneranno dal vivo i loro classici album: il Wu-Tang celebrerà il 25 ° anniversario del loro seminale Enter The Wu-Tang (36 Chambers); i Public Enemy celebrano i 30 anni di It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back; e i De La Soul festeggeranno il trentennale dei loro acclamati 3 Feet High e Rising. Appuntamento a maggio quando le tre crew arriveranno tutti in Europa per nove spettacoli. Guest ufficiale del tour e DJ Premier.

https://godsofrap.com/

Queste le tappe:

10/05 – Londra, UK @ The SSE Arena Wembley

11/05 – Manchester, UK @ Manchester Arena

12/05 – Glasgow, UK @ The SSE Hydro

14/05 – Dublino, UK @ 3Arena

16/05 – Amsterdam @ Ziggo Dome

17/05 – Parigi @ Accor Hotels Arena

18/05 – Berlino @ Wuhlheide

21/05 – Copenhagen @ Royal Arena

23/05 – Oslo @ Spektrum

24/05 – Stoccolma @ Skansen

27/05 – Helsinki @ Icehall