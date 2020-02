The White Stripes, vent’anni di “De Stijl”. Ristampa in arrivo.

Uscirà il 30 aprile la ristampa del secondo album White Stripes. De Stijl compie vent’anni, uscito originariamente nel giugno del 2000 per la indie label Sympathy for the Record Industry. Per le celebrazioni verrà stampata l’edizione speciale in vinile, uno bianco, l’altro rosso, che conterrà recordings sessions inedite e rarità come le cover degli AC/DC (Let There Be Rock e Dog Eat Dog) e di Velvet Underground (After Hours), più alcuni demo firmati da Jack White. Un DVD live e un booklet con foto inedite arricchiranno l’edizione.

All songs written by Jack White except where noted.

1. “You’re Pretty Good Looking (For a Girl)” 1:49

2. “Hello Operator” 2:36

3. “Little Bird” 3:06

4. “Apple Blossom” 2:13

5. “I’m Bound to Pack It Up” 3:09

6. “Death Letter” Eddie James “Son” House 4:29

7. “Sister, Do You Know My Name?” 2:52

8. “Truth Doesn’t Make a Noise” 3:14

9. “A Boy’s Best Friend” 4:22

10. “Let’s Build a Home” 1:58

11. “Jumble, Jumble” 1:53

12. “Why Can’t You Be Nicer to Me?” 3:22

13. “Your Southern Can Is Mine” William Samuel “Blind Willie” McTell 2:29

https://thirdmanstore.com/bands/the-white-stripes

https://www.facebook.com/thewhitestripes/