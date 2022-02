Röyksopp: dal nuovo album Profound Mysteries ascolta il singolo con Goldfrapp.

L’ultimo album dei Röyksopp risale al 2014 con The Inevitable End mentre oggi annunciano il nuovo intitolato Profound Mysteries. Contemporaneamente hanno condiviso il primo video singolo dal titolo “Impossible” con il featuring Alison Goldfrapp.

Il sesto album del duo norvegese (composto da Svein Berge e Torbjørn Brundtland) sarà pubblicato dalla label Dog Triumph il 29 aprile e code di molti feat. tra cui le pop star norvegesi Susanne Sundfør e Astrid S e interventi di Beki Mari e Pixx.

https://profoundmysteries.royksopp.com/

La tracklist:

01 (Nothing But) Ashes…

02 The Ladder

03 Impossible [ft. Alison Goldfrapp]

04 This Time, This Place… [ft. Beki Mari]

05 How the Flowers Grow [ft. Pixx]

06 If You Want Me [ft. Susanne Sundfør]

07 There, Beyond the Trees

08 Breathe [ft. Astrid S]

09 The Mourning Sun [ft. Susanne Sundfør]

10 Press «R»