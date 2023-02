Wilco, due tappe estive in Italia.

E’ considerata la più incredibile live band in circolazione e i degni eredi del folk americano. Nel 1994, quando i Wilco nacquero dalle ceneri degli Uncle Tupelo, la definizione di band country o alternative country non era molto ben accettata dalla band.

Ora che gli anni sono passati ed hanno alle spalle molti tour, riescono a sentirsi liberi di creare, anche all’interno della ristretta etichetta del country.

“Cruel Country” uscito nel 2022 è quasi interamente registrato in presa diretta dalla band, le sovraincisioni fatte sono pochissime. Registrano tutti insieme, Tweedy, John Stirratt, Glenn Kotche, Mikael Jorgensen, Pat Sansone e Nels, nel loro Loft di Chicago, dentro la stessa stanza, senza alcun divisorio, facendolo in un modo totalmente diverso per loro. L’intero Album è una libera narrazione della storia degli Stati Uniti, cronologica nell’evolversi, confusa ed intrecciata nelle emozioni ed i sentimenti.

Jeff Tweedy dice: “È tutto confuso e mescolato, il modo in cui i miei sentimenti personali sull’America sono spesso intrecciati con tutti i nostri profondi miti collettivi. In poche parole, le persone vengono e i problemi emergono”.

La band di Chicago arriverà in Italia per due appuntamenti estivi e precisamente:

Giovedì 24 agosto al festival ACIELOAPERTO di San Mauro Pascoli (FC) [biglietti prezzo 35€ + d.p.] e venerdì 25 agosto al TODAYS Festival di Torino [prevendite da marzo].



https://wilcoworld.net/

https://www.instagram.com/wilco/

https://www.facebook.com/wilcohq