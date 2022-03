The Dream Syndicate: ascolta un nuovo brano estratto dall’album in uscita a giugno.

Verrà pubblicato il 10 Giugno per Fire Records ‘Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions’ il nuovo album dei The Dream Syndicate.

Ad anticipare l’album c’è il brano ‘Where I’ll Stand‘.

Questo è il quarto album del nuovo ciclo intrapreso dai The Dream Syndicate, per intenderci quello iniziato nel 2017 con ‘How Did I Find Myself Here?’ e proseguito con altre due lavori prima di arrivare a questo nuovo album.

‘Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions’ si presenta come un lavoro dal titolo criptico influenzato tanto dai sempre presenti Velvet Underground quanto dal glam britannico e dal prog tedesco.

Per i Dream Syndicate del 2022 non sembra essere passato un giorno dagli esordi di 40 anni fa, hanno solo incorporato un ossatura più krautrock che in passato e attivato un motore ritmico alla Neu, ma senza rinunciare alla tipica melodia psichedelica che ha sempre contraddistinto il loro sound.

I Dream Syndicate di ‘Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions’ sono Steve Wynn, Dennis Duck, Mark Walton, Jason Victor e il nuovo membro Chris Cacavas alle tastiere (proveniente dai Green On Red, cult band losangelina degli anni ’80), oltre alla presenza in veste di guest di Stephen McCarthy dei The Long Ryders e di Marcus Tenney.

‘Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions’ tracklist:

01. Where I’ll Stand

02. Damian

03. Beyond Control

04. The Chronicles of You

05. Hard to Say Goodbye

06. Every Time You Come Around

07. Trying to Get Over

08. Lesson Number One

09. My Lazy Mind

10. Straight Lines