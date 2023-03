Magnolia Electric Co. x Jason Molina con la ristampa di “Sojourner”.

Registrato da Jason Molina in quel di Chicago negli anni 2000, con una dozzina circa di altri musicisti, la raccolta “Sojourner” viene pubblicata solo nel 2007 con il moniker di Magnolia Electric Co. Ora succede che il prossimo 7 aprile, tramite la label Secretly Canadian, viene ri-pubblicato per la prima volta in box set set da 4 vinili che in passato era disponibile solo in formato digitale oppure in formato fisico in CD e DVD.

Le canzoni raccolte nel primo LP furono registrate da Steve Albini a Chicago; il secondo LP contiene musica realizzata ai Sun Studios di Memphis, Tennessee; e il terzo LP è stato registrato da David Lowery a Richmond, Virginia. Il quarto LP di Sojourner contiene musica che Jason Molina che ha realizzato da solo con chitarra e microfono.

Sempre la Secretly Canadian nel 2020 ha pubblicato Eight Gates, una raccolta di canzoni inedite che Molina aveva registrato alla fine degli anni 2000. L’etichetta ha continuato a ristampare altro materiale di Molina dalla sua morte nel 2013, tra cui Songs:Ohia set Love & Work: Lioness sessions del 2018.

I compagni di band dei Magnolia Electric Co. di Molina sono stati in tour insieme l’ultima volta nel 2018, un’uscita collegata alla pubblicazione di Jason Molina: Riding With the Ghost, una biografia della collaboratrice di Pitchfork Erin Osmon.

