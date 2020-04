Umberto Ti – Non credo basterà (New Model Label)

Squadra vincente non si cambia. Evidentemente , quella creata da Umberto TI (Tremonte), ed il producer Giuliano Dottori, consolida quell’intesa apportatrice di rinfrescanti idee e rinnovate strategie indissolubili, presenti anche nelle 6 tracce del nuovo

mini-album “Non credo baster‡”: un’opera che involucra stesure ricercate, non totalmente riconducibili ai primi due lavori. Ecco che il breve stridio della “Ouverture” ci anticipa piccole digressioni stilistiche che troveremo nelle cinque tappe successive. Sia la canzone ed il video della title-track alimentano suggestioni misteriose, con le immagini sempre in balia del rallenty per rafforzarne l’urto estasiante di un soppalco sonoro oriental-mantrico, tra ragazza danzante , signorotto perplesso e calice ardente di zucchero fumante, come se la dolcezza bruciasse inesorabilmente nella nostra vita.

In “Flight” sfila prima un pianoforte con accenti percussivi e poi passa la mano a sfumature indie-pop con nettare d’invettiva contro il Bel Paese, bloccato nei suoi schemi antiquati che non smette più di suscitare rabbia ed implosione: un brano assai parente dei Perturbazione. Anche “Come fratelli” rivela aspetti particolari dell’ artista padovano, coniando il segreto scritturale nella linearià delle scelte assemblative: blande ma confortevoli, paesaggisticamente fantasy, elettivamente mnemoniche, per coglierne l’essenza ponderativa. Ma attenzione! Parallelamente, l’albero cantautorale cresce con la colante “Resina” che scende dal flusso dialogativo col sax, suggellando l’evidente ricerca che il Nostro attiva in ogni release-act. Quando arriva “La fine del mondo“, si evince, invece, che nulla si dissolverà nel vento, cullandoci con una semi-ballad country che srotola tappeti da mini jazz-session atipica: poche varianti, mood estatico e tanto groove. Un dato è certo: Umberto TI è artista prolifico e fantasioso che non aspetta molto per riproporsi. Infatti, dal precedente “Alaska” è passato appena un anno ed + prevedibile che nel prossimo step, porgerà altre portate di distinta linfa cantautorale. Cosi sarà…

https://www.facebook.com/TramonteUmberto

autore: Max Casali