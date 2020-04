Peaking Lights – A maggio il nuovo album su Dekmantel.

I Peaking Lights, duo formato dai coniugi Aaron Coyes e Indra Dunis, ritornano in primavera inoltrata con una nuova release.

Il prossimo disco della coppia di San Francisco segue il precedente “The Fifth State Of Consciousness”, pubblicato nel giugno 2017 attraverso l’etichetta da loro gestita, la Two Flowers Records.

Il full-lenght in uscita, l’ottavo in carriera, sarà intitolato “E S C A P E” e sarà pubblicato attraverso la label olandese Dekmantel per la quale avevano edito di recente l’EP “The Sea of Sand”. Lo scorso ottobre invece, il duo, in una insolita collaborazione insieme a Lee “Scratch” Perry e il suo collaboratore Ivan Lee, ha dato alle stampe il curioso “Life of the Plants” e attraverso la Stones Throw.

La data di rilascio di “E S C A P E” è fissata per il prossimo 4 maggio, nell’attesa la coppia ha anticipato come singolo in rete la terza delle tredici tracce presenti nella tracklist intitolata ‘EVP’.

Autore: Luigi Ferrara

Peaking Lights – “E S C A P E” – Tracklist

01. Dharma

02. Peace

03. EVP

04. The Dammed

05. The Caves

06. Soft Escape

07. Eyes Alive

08. Innerterrestrial

09. Dreams

10. Silver Clouds

11. Enchanted Sea

12. Traffic

13. Change Always Comes