Serj Tankian dei System of a Down e il suo Ep da solista. Ascolta il secondo estratto.

Il frontman dei System of a Down, Serj Tankian, ha recentemente pubblicato un nuovo EP solista. Dopo le release di Elect the Dead (2007), Imperfect Harmonies (2010), Harakiri (2012) e Orca (2013) arriva Elasticity che è formato da materiale originariamente scritto per un nuovo, ipotetico, album dei SOAD.

“Quando ho pensato di fare un altro disco con i ragazzi dei System of a Down qualche anno fa, ho iniziato a lavorare su una serie di canzoni che ho arrangiato in formato rock per quello scopo”, ha detto Serj quando l’EP è stato annunciato. “Dato che non eravamo in grado di vedere negli occhi la visione che andava avanti con un album SOAD, ho deciso di pubblicare queste canzoni sotto il mio moniker.”

https://serjtankian.com/

https://www.instagram.com/serjtankian/

https://www.facebook.com/SerjTankian