Power Trip: mega concerto con big del metal. Scopri il cast.

Metallica, Ozzy Osbourne, AC/DC, Guns N’ Roses, Tool e Iron Maiden hanno annunciato un mega concerto intitolato Power Trip. Saranno tre giorni durante i quali il meglio del metal si riunirà dal 6 all’8 ottobre all’ Empire Polo Field in Indio, California.

Nel 2016 la stessa organizzazione realizzò il Desert Trip con la partecipazione di Bob Dylan, Paul McCartney, i Rolling Stones, Neil Young, Roger Waters e gli Who.

Power Trip si svolgerà nello stesso luogo del Coachella Valley Music and Arts Festival. Il Coachella 2023 si svolgerà dal 14 al 16 aprile e dal 21 al 23 aprile con gli headliner Frank Ocean, Bad Bunny e Blackpink.

All’inizio di quest’anno Ozzy Osbourne ha cancellato alcune date del tour europeo e ha suggerito che avrebbe smesso definitivamente di fare il tour a causa di un infortunio alla colonna vertebrale. Ha lasciato la porta aperta, tuttavia, per eventi come Power Trip che non richiedono lunghi viaggi. “Il mio team sta attualmente elaborando idee su dove potrò esibirmi senza dover viaggiare da una città all’altra e da un paese all’altro“, ha spiegato.

https://powertrip.live/

https://www.facebook.com/powertriplive