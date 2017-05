Songwriter e attivista di lungo corso, l’artista americana si appresta a dar sfoggio delle sue qualità con un nuovo disco, Binary, che la nostra si è fieramente autoprodotta tramite l’etichetta Righteous Babe e l’aiuto di una campagna su PledgeMusic.

Il 20° lavoro in studio di Ani DiFranco uscirà il 9 Giugno e vede la partecipazione di Ivan Neville (Neville Brothers), Maceo Parker, Justin Vernon (Bon Iver) e Gail Ann Dorsey. In basso trovate il video dell’ultimo singolo Deferred Gratification.

La cantautrice statunitense presenterà l’album dal vivo in Italia durante l’estate.

Queste le date:

4 Luglio Villa Ada, Roma

5 Luglio Carroponte, Milano

La tracklist:

1. Binary

2. Pacifist’s Lament

3. Zizzing

4. Play God

5. Alrighty

6. Telepathic

7. Even More

8. Spider

9. Sasquatch

10. Terrifying Sight

11. Deferred Gratification

www.anidifranco.com

www.righteousbabe.com/

www.facebook.com/anidifranco