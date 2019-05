Ottime notizie dalla Finders Keepers Records, per l’estate la label londinese ha annunciato la pubblicazione di nuovo materiale della compositrice italo statunitense e pioniera della musica elettronica Suzanne Ciani.

A dire il vero si tratta del rilascio di materiale mai ascoltato prima ma composto nel 1969, nello specifico di una “rilettura” col Buchla della poesia di Charles Baudelaire “Elévation”, tratto dalla celebre raccolta del 1857 “I fiori del male” (in francese “Les Fleurs du Mal” e in inglese “The Flowers of Evil”). L’adattamento elettronico della Ciani, composto giusto cinquanta anni fa, è suddiviso in quattro brani e sarà stampato per la prima volta in assoluto in vinile e finalmente con una diffusione vera e propria.

La Finders Keepers del dj/producer Andy Votel, non è nuova a operazioni di questo genere; tra i lavori della Diva of the Diode rispolverati in precedenza troviamo la raccolta “Lixiviation“, i “Buchla Concerts 1975″ e di recente la ristampa delle partiture per l’opera satirica del 1968 di Gian Carlo Menotti “Help, Help, The Globolinks”.

Il titolo della release è “Flowers of Evil” e sarà disponibile dal prossimo 7 luglio.

www.finderskeepersrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

Suzanne Ciani – “Flowers Of Evil” – Tracklist

1. Flowers Of Evil

2. Glass Houses

3. Token Spokes Part One

4. Token Spokes Part Two