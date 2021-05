Frank Carter & The Rattlesnakes, nuovo singolo con Jon Talbot degli IDLES.

Frank Carter & The Rattlesnakes ritornano con il nuovo singolo intitolato “My Town”. Il gruppo inglese collabora con Jon Talbot degli IDLES in un brano che suona come una chiamata alle armi e una dichiarazione d’intenti.

A produrre la traccia ci ha pensato il chitarrista Dean Richardson esaltando una delle voci più interessanti nella scena rock inglese riaffermando così Carter, già nelle bands hardcore punk Gallows e Pure Love, come una delle voci fondamentali della scena.

A causa dell’incertezza dettata dall’ultimo anno, in cui Frank Carter e Dean Richardson hanno cercato di ritagliarsi del tempo per scrivere insieme ogni volta che potevano, il risultato, che potete ascoltare qui sotto, è ruvido e spigoloso all’interno del quale riversano le loro frustrazioni e la grinta.

“My Town” è una brutale metafora che indica “la salute mentale della collettività in declino”, dice Carter. È un’osservazione metaforica della salute mentale di un’intera nazione dopo una serie di lockdown. Immagina ogni individuo come una città con i suoi abitanti, in cui la città rappresenta la stabilità mentale e il benessere di quella persona. Frank dice: “È facile dissociarsi quando si tratta di un problema altrui, ma tutti dobbiamo tenere le strade pulite, prenderci cura dei nostri vicini e agire con gentilezza e rispetto, sempre. Possiamo guardare questa città e vederci lo squallore, lo sporco, il disprezzo, la sottocorrente dell’odio e della disperazione. Poi ci ricordiamo che ‘My Town looks just like yours, and no one gives a fuck at all’ e realizziamo che se non iniziamo a prenderci cura l’uno dell’altro finiremo presto tutti nei casini”.

