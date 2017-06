Son passati ben tredici anni da quando la band capitanata da Dean Wareham (Galaxie 500, Dean and Britta) ha realizzato il suo ultimo album di inediti Rendezvous. Dopodiché, ad esser precisi, i Luna si erano invero sciolti per un decennio, tornando quindi in azione nel 2015.

Adesso per i nostri è venuto il momento di rimettersi in pista anche discograficamente, grazie ad un lavoro sulla lunga distanza, A Sentimental Education, fatto di cover di The Cure, Velvet Underground, Bob Dylan, David Bowie e Mercury Rev fra gli altri ed un ep, A Place Of Greater Safety, composto di soli pezzi strumentali.

Entrambe le release usciranno il prossimo 22 Settembre via Double Feature. Al momento è in circolazione l’audio del loro rifacimento di One Together dei Fleetwood Mac. Buon ascolto.

La tracklist:

A Sentimental Education:

01 Fire In Cairo (The Cure Cover)

02 Gin (Willie Loco Alexander Cover)

03 Friends (Velvet Underground Cover)

04 One Together (Fleetwood Mac Cover)

05 Most Of The Time (Bob Dylan Cover)

06 Sweetness (Yes Cover)

07 Letter To Hermione (David Bowie Cover)

08 (Walking Thru The) Sleepy City) (Mick Jagger & Keith Richards Cover)

09 Let Me Dream If I Want To (Mink DeVille Cover)

10 Car Wash Hair (Mercury Rev Cover)

A Place Of Greater Safety:

01 GTX3″

02 A Place Of Greater Safety

03 Captain Pentagon

04 Around And Around

05 Ides Of March Of The Trolls

06 Spanish Odyssey

www.lunamusic.com

www.facebook.com/Luna.Official.Bandpage