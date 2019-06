I Flipper, storica formazione punk di San Francisco, hanno annunciato un tour europeo per celebrare il loro quarantesimo anniversario. La line-up è formata dai membri storici: Steve DePace alla batteria e Ted Falconi alla chitarra, David Yow (voce nei Scratch Acid e soprattutto nei Jesus Lizard) e guest il bassista Mike Watt che tutti ricordano come membro fondatore dei The Minutemen.

Se volete conoscere i Flipper basta ascoltare il loro debut album “Generic Flipper” uscito nel 1982 su etichetta Subterranean Records; oppure ascoltate i brani del ’79 come “Earthworm” e “Love Canal / Ha Ha Ha”. “Sexbomb” invece, uscito nel 1981, è divenuto un classico punk tanto da essere stato coverizzato da innumerevoli bands.

Henry Rollins, front man dei Black Flag così li descrive: “Erano semplicemente pesanti, più pesanti di te, più pesanti di tutto… Quando suonavano erano fantastici”.

Queste le tre date italiane del tour italiano:

10 agosto Bologna, Freakout

11 agosto Milano, Magnolia Open Air

12 agosto Padova, Anfiteatro del Venda

