Pixies, nuovo album a settembre. Ascolta il singolo e scopri dove suoneranno in Italia.

I Pixies hanno annunciato un nuovo album, Doggerel, che è il loro ottavo album in assoluto e uscirà il 30 settembre tramite BMG. Parlando dell’album, il cantante/chitarrista Black Francis dichiara: “Stiamo cercando di fare cose molto grandi, audaci e orchestrate. La roba punk mi piace molto suonarla, ma non puoi creare artificialmente quella merda. C’è un altro modo per farlo ma ora ci sono altre energie che ci fanno fare le cose che stiamo affrontando! Il chitarrista Joey Santiago aggiunge: “Questa volta siamo cresciuti. Non abbiamo più canzoni da meno di due minuti. Abbiamo piccole pause, arrangiamenti più convenzionali ma ancora i nostri colpi di scena.”

Di seguito potete ascoltare il singolo “There’s A Moon On“.

Intanto la band passerà in Italia per due date estive:

27 giugno 2022 a Roma, Auditorium Parco della Musica

16 agosto 2022 a Lecce SEI – Sud Est Indipendente Festival

https://www.pixiesmusic.com/

https://www.facebook.com/pixiesofficial

Tracklist

‘Nomatterday’

‘Vault of Heaven’

‘Dregs of the Wine’

‘Haunted House’

‘Get Simulated’

‘The Lord Has Come Back Today’

‘Thunder & Lightning’

‘There’s A Moon On’

‘Pagan Man’

‘Who’s More Sorry Now?’

‘You’re Such A Sadducee’

‘Doggerel’