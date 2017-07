Ad un anno esatto dalla scomparsa verrà pubblicato il primo album postumo di Alan Vega, all’anagrafe Boruch Alan Bermowitz, voce del mitico duo proto punk Suicide che condivideva insieme a Martin Rev, che pure ha da pochissimo prodotto un nuovo LP intitolato “Demolition 9″ - Leggi l’articolo -

L’artista newyorkese ha lasciato questo mondo il 16 luglio del 2016 a 78 anni, così il 14 luglio sarà celebrato l’anniversario della sua morte con la pubblicazione di “IT“, album in collaborazione con la moglie Liz Lamere come spesso accadeva per i lavori solisti di Vega almeno dagli anni ’90. Il musicista statunitense era fermo all’ultima produzione risalente a “Station” del 2007 e stava lavorando a questo disco prossimo all’uscita almeno dal 2010, ma purtroppo non ha fatto in tempo a vederne la conclusione.

Il nuovo lavoro della coppia sarà rilasciato attraverso la label della rivista FADER sia in formato digitale sia in versione speciale vinile trasparente arancione, contenente una serie di foto e illustrazioni dipinte dallo stesso Vega.

La opening track ‘DTM’ è il primo anticipo diffuso in rete.

Autore: Luigi Ferrara

Alan Vega – “IT” – Tracklist

01. DTM

02. Dukes God Bar

03. Vision

04. IT

05. Screamin Jesus

06. Motorcycle Explodes

07. Prayer

08. Prophecy

09. Stars