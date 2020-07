Devendra Banhart, un nuovo EP per la Nonesuch records. Ascolta “Let’s see”.

In arrivo un nuovo EP per Devendra Banhart. Vast Ovoid verrà pubblicato dalla label Nonesuch records il 24 luglio e segue “Ma” pubblicato a settembre del 2019. Il cantante americano, di orgine venezuelana, ha recentemente partecipato al tributo a Marc Bolan dei T-Rex rifacendo la traccia Scenescof. Di seguito potete ascoltare il primo estratto dal nuovo album, il brano è intitolato “Let’s see“.

http://devendrabanhart.com/