Il cantautore americano Steve Gunn pubblica il nuovo album su Matador records.

Il sesto lavoro discografico del cantautore americano Steve Gunn è intitolato Other You. L’album, registrato durante due viaggi a Los Angeles verso la fine del 2020 e l’inizio del 2021, esce il 27 agosto per la Matador Records. Registrato con il produttore Rob Schnapf (Beck, Elliott Smith, Cass McCombs, Kurt Vile) presso i Mant Studios, di sua proprietà, vede la partecipazione dell’ amico di lunga data e collaboratore Justin Tripp. Ascolta i due singoli “Other You” e “Reflection”.

Other You – Tracklisting: 1. Other You 2. Fulton 3. Morning River 4. Good Wind 5. Circuit Rider 6. On The Way 7. Protection 8. The Painter 9. Reflection 10. Sugar Kiss 11. Ever Feel That Way