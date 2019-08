Rocca cambia il mondo/ Rocca changes the world

Vincitore nella sezione Elements +6 dell’ultima edizione del Giffoni Film Festival, “Rocca changes the world (Rocca verändert die Welt)” ha conquistato il cuore dei piccoli giurati grazie al fascino della sua protagonista, la piccola Luna Maxeiner nei panni dell’eccentrica Rocca, una ragazzina coraggiosa, simpatica, in grado di cambiare davvero il mondo che le è intorno. I genitori? Sono entità distanti, assenti, distratte di Michela Aprea

Rocca (Luna Maxeiner) è una bambina fuori dal comune. Ha undici anni, strani codini che le ornano il bel viso vispo. Ha gli occhi grandi e il sorriso ancora di più. Indossa una tutina verde Tiffany col suo nome ricamato in petto: ROCCA, che poi è il diminutivo di ben più lunghi appellativi. Viene dal Kazakistan, dalla sede di una delle basi ESA (l’agenzia spaziale europea).

Arriva a modo suo, pilotando un atterraggio di fortuna e mettendo in salvo i suoi compagni di viaggio, lasciando dietro di sé il mistero lungo la scia di un’improbabile dipartita in skate dalla pista dell’aeroporto di Amburgo!

Sono appena passati pochi minuti e il film firmato da Katja Benrath e interpretato insieme a Luna Maxeiner da Barbara Sukowa, Fahri Yardim, Michael Maertens, Mina Tander, Cordula Stratmann, Volker Bruche, ha già conquistato il pubblico.

Libera di agire nel mondo dei grandi e di fare cose grandi in barba ai grandi, salvandoli pure, Rocca è un’eroina ragazzina, figlia del suo tempo eppure lontanissima da esso.

È un’outsider, un po’ come Pippi Calzelunghe, molto di più di essa, in grado di svelare il paradossale che è nel mondo degli adulti e proclamare la legge dei minori. Una legge libera, gentile, accogliente. L’esatto contrario di ciò che l’ha aspettata al suo arrivo ad Amburgo.

“Rocca – afferma Benrath- ci riporta alle grandi storie per bambini di artisti come Lindgren, Kästner e altri. Storie che non evidenziavano la differenza tra le persone, ma erano pieni di fantasia e di idee. Comunicavano una visione della giustizia e la convinzione che i bambini possano cambiare le cose in nome del bene comune, in modo sfrenato, selvaggio e meraviglioso. Servono solo curiosità e coraggio”.

La piccola è orfana di madre, morta mentre le dava la luce, e cresciuta in una base spaziale insieme al padre, partito in una missione. Ha una sola alternativa: stare dalla nonna che però preferisce il tè con le amiche ad andare ad accogliere la nipotina in aeroporto. Si troverà da sola, in uno sgangherato taxi, impegnata nell’improvviso e periglioso salvataggio di un piccolo scoiattolo.

Comincia così l’epopea della piccola Rocca, presto alle prese con un mondo totalmente diverso da quello a lei noto: un mondo di diseguaglianza, di solitudine, di incomunicabilità, di paure e preconcetti, di rimorsi e di bullismo, pure.

Un mondo dettato da una burocrazia troppo spesso ottusa che Rocca riuscirà a piegare col suo sorriso e un’irresistibile capacità di risolvere i problemi in modo insolito e creativo.

“Quando si trasferisce ad Amburgo – spiega la regista nella scheda di accompagnamento al film – Rocca sconvolge il suo nuovo ambiente con la sua visione del mondo. La soluzione è spesso più vicina e meno complicata di quanto pensino gli adulti. E così lei mostra a tutti quanto possa essere facile la vita quando ci aiutiamo l’uno con l’altro e lavoriamo insieme. Ed è anche molto divertente. Non è un’idea nuova insegnare ai bambini ad essere gentili l’uno con l’altro, ma Rocca lo fa in modo diverso: lei non impone il modo in cui dobbiamo agire, ma le sue domande rimangono nella mente. E le domande cambiano il mondo. Proprio come Rocca”.

E poi la ragazzina è pure una youtuber di successo, un vero e proprio fenomeno mediatico, un sogno per tanti dei piccoli spettatori in sala .

E così, in maniera intelligente, senza scadere nel didascalismo, nel buonismo più mieloso o nel pedagogismo più spinto, “Rocca changes the world” è un’opera in grado di stabilire una forte empatia con gli spettatori più piccoli mettendo gli adulti di fronte all’incapacità di abbattere le proprie sovrastrutture per mettersi davvero in ascolto dei bambini e dei soggetti più fragili della società e contribuire con essi alla realizzazione di un mondo davvero migliore

Scheda tecnica

Titolo originale: Rocca verändert die Welt

Paese: Germania, 2019

Genere: Commedia

durata 97′

Regia di Katja Benrath

Con Luna Maxeiner, Barbara Sukowa, Fahri Yardim, Michael Maertens, Mina Tander, Cordula Stratmann, Volker Bruche

Trailer: https://youtu.be/i8G5ruEcdxs