I Throbbing Gristle e la Mute Records hanno annunciato una serie di riedizioni di lavori della band con data di rilascio fissata per il prossimo 3 novembre.

L’occasione è propizia considerando il quarantesimo anniversario del debut album dell’ensemble britannico e ovviamente sarà “The Second Annual Report” a inaugurare questa sequenza di re-issue. L’album fu pubblicato originariamente dalla band nel 1977 attraverso l’etichetta stessa del gruppo, la Industrial Records e presenta la formazione originaria Genesis Breyer P-Orridge, Chris Carter, Cosey Fanni Tutti e Peter ‘Sleazy’ Christopherson, scomparso nel novembre del 2010.

Oltre alla ristampa del primo disco, in versione limitata in vinile bianco o in doppio CD, saranno ripubblicati anche “20 Jazz Funk Greats” del 1979, anche in questo caso in edizione limitata ma in vinile verde e infine la raccolta del 2004 “The Taste Of TG: A Beginner’s Guide to Throbbing Gristle” con una tracklist aggiornata contenente il brano ‘Almost A Kiss’ da “Part Two: Endless Not”, uscito nel 2007.

La label di Daniel Miller si è impegnata a pubblicare anche altre ristampe della band d’oltremanica tra il prossimo gennaio ed aprile e precisamente:

- il 26 gennaio “D.o.A. The Third And Final Report”, “Heathen Earth” e “Part Two: Endless Not”;

- il 27 aprile “Mission Of Dead Souls”, “Greatest Hits”, “Journey Through A Body” e “In The Shadow Of The Sun”.

Autore: Luigi Ferrara