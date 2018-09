Echo & the Bunnymen pubblicano un nuovo album.

Echo & the Bunnymen pubblicheranno un nuovo lavoro dal titolo “The Stars, The Oceans & The Moon” e uscirà il 4 ottobre per la label BMG.

L’ album vede la band tornare al loro impareggiabile catalogo per reinterpretare tredici delle loro canzoni più amate come “Strings and things”, insieme a due nuove tracce “The Somnambulist”, che anticiperà l’uscita dell’album, e “How Far?”.

Registrato ai The Dog House Studios con il co-produttore Andy Wright, i Bunnymen hanno selezionato i brani per l’album dal loro imponente archivio di quattro decenni. Mac ha detto delle nuove versioni: “Non lo sto facendo per nessun altro. Lo sto facendo perché è importante, per me, rendere le canzoni migliori. Devo farlo” .

Echo & the Bunnymen sono recentemente stati in Italia per due concerti facenti parte del tour europeo e verranno annunciateprossimamente le date del nuovo tour in Europa e Usa.

Questa la tracklist di The Stars, The Oceans & The Moon :

Bring on the Dancing Horses

The Somnambulist

Nothing Lasts Forever

Lips Like Sugar

Rescue

Rust

Angels & Devils

Bedbugs & Ballyhoo

Zimbo

Stars Are Stars

Seven Seas

Ocean Rain

The Cutter

How Far?

The Killing Moon.