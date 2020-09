The Milk Carton Kids – Live from the Lincoln Theatre (Anti- Records)

Joey Ryan e Kenneth Pattengale avevano per la verità già pubblicato questo concerto al Lincoln Theatre di Columbus, Ohio ma in formato DVD, nel 2014, ed oggi lo diffondono anche in formato audio.

I due folksinger californiani dalla faccia pulita ci presentano così, in 21 tracce, il repertorio del primo periodo, dal 2011 al 2013, anno in cui ottennero un Grammy quali giovani promesse, vedendo finalmente decollare in coppia le proprie carriere che a quanto pare in precedenza, separatamente, non mostravano troppe prospettive.

Depositari dell’ortodossia folk, con tanto di giacca e cravatta, due chitarre acustiche, le voci armonizzate e null’altro, i Milk Carton Kids catturano il pubblico composto e complice del Lincoln Theatre con arpeggi incalzanti, o delicati quadretti intimi in stile cristallino, virtuoso, piacevole, estremamente tradizionale. Con innato senso dell’umorismo tengono poi bene il palco facendo ridere gli spettatori a più riprese con piccoli sketches nei quali raccontano aneddoti o si prendono in giro l’un l’altro, e giù applausi a scena aperta.

Nei testi delle canzoni del duo prevale l’ottimismo (‘I Still Want a little More’), non c’è troppo spazio per l’attualità o la modernità stringente, e l’impressione è che si racconti di un’America di provincia un po’ andata, in cui le dichiarazioni d’amore si fanno in un certo modo, le ragazze hanno il cerchietto nei capelli e i ragazzi la brillantina, la domenica si va al fiume a pescare, si mangia torta di mele e si guida sotto la pioggia (la bella ‘Michigan’).

‘Memphis’ è un delicato omaggio al mondo del country folk ed ai suoi miti, mentre ‘Charlie’ è una delicata lettera di un padre alla figlia, forse autobiografica, e la poetica ‘The Ash & Clay’ resuscita le armonie di Simon & Garfunkel, il cui spettro per la verità aleggia nella sala, nei microfoni ed in molti brani dei Milk Carton Kids, che rispetto ai due maestri mostrano però più vocazione per il country americano, ed un leggero taglio indie, diciamo College oriented, e nessun interesse invece per la musica antica e i tradizionali britannici.

I dischi più recenti dei Milk Carton Kids hanno avuto distribuzione e visibilità in Europa, mostrando però scarsa capacità di evoluzione rispetto a quanto contenuto in questo bel live, e ci fa piacere chiudere citando la sensibilità civile del duo e la loro partecipazione nel 2016 ad un fantomatico Lampedusa Tour, carovana live attraverso gli Stati Uniti in sostegno dei diritti umani dei rifugiati, capeggiata da Emmylou Harris e Robert Plant.

https://www.facebook.com/TheMilkCartonKids

Fausto Turi