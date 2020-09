Marc Bolan dei T.Rex inserito nella Rock n Roll Hall Of Fame viene celebrato con un album.

BMG presenta l’uscita di uno straordinario album tributo a uno dei più grandi artisti britannici di tutti i tempi, Marc Bolan. Colui che ha influenzato, tra gli altri, David Bowie a Johnny Marr tra la fine degli anni sessanta ed i settanta fu la scintilla dalla quale nacque la scena Glam Rock. Morì nel 1977 a soli 29 anni, dopo un incidente d’auto a Barnes, Londra, ma la sua reputazione negli anni è solo cresciuta.

Nell’anno in cui Marc sarà inserito nella Rock n Roll Hall Of Fame e a 50 anni dal primo singolo e album dei T.Rex, viene pubblicato “AngelHeaded Hipster“. Nell’album grandi star tra cui Elton John, U2, Joan Jett, Nick Cave, Peaches e Marc Almond hanno reinterpretato e rivisitato alcuni dei suoi più grandi brani tra cui Jeepster, Bang A Gong (Get It On) e Ride A White Swan.

Marc Bolan è stato molte cose – un trovatore del folk pop, il metal guru del Glam Rock, una pop star che splendeva come poche altre, un brillante chitarrista, il 20th Century Boy, una icona di stile e un poeta. Per qualcuno, la sua immagine abbagliante ha messo in ombra la sua eredità musicale, ma con “AngelHeaded Hipster”, oggi viene giustamente celebrato nel tempo come scrittore e compositore.

L’album è stato realizzato sotto la direzione di Hal Willner, un veterano con la fama di saper creare l’alchimia con i diversi artisti con cui ha collaborato, che purtroppo ci ha lasciato il 7 aprile colpito da COVID-19, una scomparsa che ha generato dietro di sé una serie infinita di affettuosi omaggi da parte di tutti coloro che hanno lavorato con lui e lo hanno conosciuto.

AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T.Rex Tracklist:

Children Of The Revolution – Kesha

Cosmic Dancer – Nick Cave

Jeepster – Joan Jett

Scenescof – Devendra Banhart

Life’s A Gas – Lucinda Williams

Solid Gold, Easy Action – Peaches

Dawn Storm – Børns

Hippy Gumbo – Beth Orton

I Love To Boogie – King Khan

Beltane Walk – Gaby Moreno

Bang A Gong (Get It On) – U2 feat. Elton John

Diamond Meadows – John Cameron Mitchell

Ballrooms Of Mars – Emily Haines

Main Man – Father John Misty

Rock On – Perry Farrell

The Street and Babe Shadow – Elysian Fields

The Leopards – Gavin Friday

Metal Guru – Nena

Teenage Dream – Marc Almond

Organ Blues – Helga Davis

Planet Queen – Todd Rundgren

Great Horse – Jessie Harris

Mambo Sun – Sean Lennon and Charlotte Kemp Muhl

Pilgrim’s Tale – Victoria Williams with Julian Lennon

Bang A Gong (Get It On) Reprise – David Johansen

She Was Born To Be My Unicorn / Ride A White Swan – Maria McKee