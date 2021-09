Old Time Relijun, nuovo album per lo storico gruppo no-wave di Olympia.

Il trio Old Time Relijun, originario di Olympia, Washington, tornerà a pubblicare nuovo materiale inedito dopo alcuni anni di fermo artistico, anche se in sordina nel 2018 pubblicarono See Now and Know.

Cambio di formazione con Germaine Baca che va dietro ai tamburi mentre c’è ancora Aaron Hartman al contrabasso e soprattutto Arrington de Dionyso alla voce, chitarra e clarinetto. La storica band no wave – art punk pubblicherà il nono album che avrà come titolo “Musicking“. A supportare l’operazione si rivede anche la storica label di Calvin Johnson e Candice Pedersen che dal 1982 ha pubblicato il meglio dell’indie trasversale che gli U.S.A. ha espresso in tutti i 90 e inizi degli anni 2000: Beat Happening, Beck, Built to Spill, Make-Up, Melvins e le seminali Bratmobile dal quale poi nacquero le Bikini Kill e Sleater Kinney ergo il movimento Riot Grrl.

https://www.facebook.com/OldTimeRelijun

https://oldtimerelijun.bandcamp.com/