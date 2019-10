N.I.A. Punx – 1989-2019 (Area Pirata)

Area Pirata ci fa un altro preziosissimo regalo pubblicando tutto il materiale inciso dai cosentini N.I.A Punx più due inediti. Attivi tra la fine degli anni ’80 e la prima metà dei ’90, nati nel centro sociale Gramma, furono tra i gruppi più attivi dell’antagonismo di quegli anni tanto è vero condivisero il palco con la Banda Bassotti, parteciparono a compilation punk al fianco di Klasse Kriminale e Raw Power, incisero per la Blu Bus e suonarono nei più importanti centri sociali italiani come il Forte Prenestino e Officina 99. In questi 23 fondamentali brani troviamo tutta la rabbia espressa con un punk-hardcore-oi serrato e con testi immediati, graffianti e sempre politicamente impegnati come ogni gruppo punk militante che si rispetti. La bellezza di questa raccolta è quella di ritrovare anche le varie istanze del punk, dato che i cosentini li hanno abbracciati quasi tutti, quindi spiccano il postcore tirato in salsa Black Flag di “Wonderland”, l’hc di “Last sacrifice” che evoca i Negu Gorriak, il punk-oi di “In ginocchio mai”, i giri serratissimi hc di “Circle of power” e di “Where is my innocence” e il punk melodico di “Sometime”. Insomma per gli appassionati del panorama punk c’è da sbizzarrirsi.

autore: Vittorio Lannutti