C’è stato un tempo in cui l’appassionato di musica e la TV non avevano proprio un buon rapporto.

Da giovane, la serata davanti alla TV era scartata a priori, preferendo chiudersi in camera lasciando il mondo fuori con un paio di cuffie e un buon disco da consumare acquistato con quei pochi denari insanguinati, sfidando con sommo coraggio il mitologico e spocchioso commesso del negozio.

Oggi l’appassionato di musica ha mediamente una certa età, ha tutta la musica che vuole in rete e i dischi quella volta che li acquista pure lo fa sul web: comodamente da casa con un click. La sera, anziché ascoltare un bel disco, preferisce posizionarsi in un punto preciso del divano ed accendere la TV, spesso si autocompiace e “divulga” la raggiunta agiatezza anche sui social.

Ebbene questa prospettiva non è per niente interessante…però almeno si può suggerire l’acquisto di qualche bella colonna sonora e nella fattispecie l’11 novembre per la prima volta in assoluto saranno pubblicate ben tre soundtrack firmate da Ben Frost.

Come tutti gli appassionati di TV a pagamento sanno, il compositore australiano di stanza a Reykjavík ha prodotto le musiche per le serie “Dark: Cycle 1” e “Dark: Cycle 2″ attraverso la label specializzata Invada Records oltre a “Catastrophic Deliquescence (Music from Fortitude 2015-2018)” attraverso la Mute Records di Daniel Miller.

Cari appassionati, se proprio ascoltate la musica in televisione questa occasione non potete proprio lasciarla scappare…per rispolverare un pò l’impianto…

www.ethermachines.com

Autore: Luigi Ferrara