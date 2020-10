James Blake, improvvisamente un EP e poi il dj set alla Boiler Room.

Esce oggi “Before” il nuovo Ep di James Blake. Il producer inglese, dopo giorni di video teaser dal suo account Instagram ha rivelato ieri che era in procinto di pubblicare il suo primo extendend playing contenete solo quattro brani:

I Keep Calling; Before; Do You Ever? e Summer Of Now.

L’ultimo lavoro discografico di Balke risale al 2019 con “Assume Form” e questo nuovo micro-capitolo discografico arriva inaspettatamente.

L’artista presenterà il nuovo lavoro in un Dj set programmato per il 16 ottobre dalla Boiler Room.

https://www.jamesblakemusic.com/

https://www.facebook.com/jamesblakemusic