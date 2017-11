E’ ormai pratica consolidata quella che vede i musicisti affidare brani dei nuovi album alle sapienti mani di artisti di varia estrazione.

Nel novero rientrano a pieno pure gli alt-J. Il gruppo inglese, reduce dal terzo disco RELAXER, pubblicato lo scorso Giugno, ha fatto lo stesso per i suoi recenti singoli collaborando, tra gli altri, con Damian Lazarus, Lea Porcelain, Otzeki e salute.

In questi giorni i nostri hanno reso disponibili sulle maggiori piattaforme digitali i rifacimenti di Adeline e Hit Me Like That Snare ad opera dei Code Orange. Buon ascolto.

http://www.altjband.com/

https://www.facebook.com/altJ.band/