S’intitola “Every Loser” il nuovo album di Iggy Pop.

Iggy Pop ha annunciato il suo prossimo album. “Every Loser” verrà pubblicato dall’Atlantic Records il 6 gennaio ed è prodotto da Andrew Watt della Gold Tooth Records. Il ventesimo album dell’Iguana di Detroit conterrà il recente singolo “Frenzy” ma dentro ci troverete tanti eccellenti featuring e contributi artistici, tra questi: Duff McKagan dei Guns N’ Roses’, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e tanti altri.

“I musicisti invitati sono ragazzi che conosco da quando erano bambini, e la musica che abbiamo realizzato picchierà a morte” – ha dichiarato Iggy pop.

Mentre Andrew Watt aggiunge: “Iggy è una fottuta icona, uno vero e originale. Ha inventato lo stage dive…. Ancora non riesco a credere che mi abbia lasciato fare un disco con lui. Sono onorato. Questo album è stato creato per essere riprodotto al massimo del volume, alza il volume e tenete duro…“

https://everyloser.iggypop.com/

https://www.facebook.com/iggypop/

Every Loser tracklist:

01 Frenzy

02 Strung Out Johnny

03 New Atlantis

04 Modern Day Rip Off

05 Morning Show

06 The News for Andy

07 Neo Punk

08 All the Way Down

09 Comments

10 My Animus Interlude

11 The Regency