Vedrà la luce per la prima volta una sessione di registrazioni in collaborazione tra Laurie Spiegel e Don Christensen.

La jam ebbe luogo sul finire degli anni settanta con la compositrice di Chicago impegnata al sintetizzatore Electrocomp 101 e il musicista e pittore alla batteria, oltre all’artwork con la sua opera intitolata “Glimmer Twins”.

Il nuovo singolo in vinile in 12″ sarà prodotto attraverso la label Unseen Worlds Records, specializzata in ricerca e pubblicazione di introvabili e rarità nel campo della musica elettronica con predilezione – in genere – verso la scena americana, ma non solo…

L’etichetta di stanza a New York ha iniziato una campagna di raccolta fondi per il proseguo delle proprie attività attraverso Kickstarter, annunciando altresì le prossime pubblicazioni possibilmente in stampa al raggiungimento del goal, vale a dire:

Jacqueline Humbert & David Rosenboom "J. Jasmine: My New Music" re-released su LP e in formato digitale;

Ristampa de "Il Bestiario" di Maria Monti su LP e CD;

"Electronic Music from the Eighties and Nineties", un doppio LP contenente i primissimi lavori elettronici di Carl Stone durante i settanta e gli ottanta;

"Unseen Worlds" di Laurie Spiegel, una riedizione delle sue Music Mouse magnum opus;

"Trust in Rock", una raccolta di materiale inedito e registrazioni del 1976 di "Blue" Gene Tyranny e Peter Gordon.

La campagna di crowdfunding scade il 18 dicembre.

www.kickstarter.com/projects/unseenworlds/ten-more-years-of-unseen-worlds

Autore: Luigi Ferrara

Tracklist:

Side A) Laurie Spiegel & Don Christensen – “Donnie + Laurie”

Side B) Laurie Spiegel – “Patchwork” (Alternate Version)