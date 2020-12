Alice Cooper, nuovo album a febbraio dal titolo ”Detroit Stories”.

Verrà pubblicato il 26 febbraio su earMUSIC “Detroit Stories” di Alice Cooper. The Godfather of Shock Rock pubblicherà il suo ventunesimo solo album. Per le 15 tracce che compongono il lavoro, ancora una volta con il produttore Bob Ezrin, Cooper omaggia il ‘motor city sound’ partendo da un classico, la cover di “Rock & Roll” dei Velvet Underground brano dell’album ”Loaded”. Non una scelta casuale ma dettata dall’amicizia tra Cooper e Lou Reed e nonché un coinvolgimento diretto di Ezrin nella creazione di un sound che ha fatto scuola.

50 anni dopo l’epopea del “rock and roll arrabbiato” Alice e Ezrin hanno radunato un gruppo di musicisti leggendari di Detroit e in uno studio della città hanno registrato questo ”Detroit Stories” che si preannucia dal suono granitico. Tra i collaboratori troverete Johnny “Bee” Badanjek (Detroit Wheels), Steve Hunter (Detroit), Paul Randolph (leggendario bassista jazz e R&B di Detroit) e gli ospiti speciali Joe Bonamassa e Tommy Henriksen.

Detroit Stories sarà disponibile su CD, CD+DVD Digipak, CD Box Set (che include CD, Blu-ray, T-shirt, una mascherina, una torcia e 3 sticker), e doppio vinile Gatefold.

https://alicecooper.lnk.to/DetroitStories

Questa la tracklist dell’album:

1. Rock ‘n’ Roll

2. Go Man Go (Album Version)

3. Our Love Will Change The World

4. Social Debris

5. $1000 High Heel Shoes

6. Hail Mary

7. Detroit City 2021 (Album Version)

8. Drunk And In Love

9. Independence Dave

10. I Hate You

11. Wonderful World

12. Sister Anne (Album Version)

13. Hanging On By A Thread (Don’t Give Up)

14. Shut Up And Rock

15. East Side Story (Album Version)