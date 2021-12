A Place To Bury Strangers, ascolta un nuovo brano dal prossimo album.

Lo scorso luglio hanno pubblicato l’Ep “Hologram” oggi gli A Place To Bury Strangers annuncia un nuova release formato album: “See Through You“. Il sesto album verrà rilasciato il 4 febbraio su Deadstrange, etichetta di proprietà della band, ed è anticipato dal singolo Let’s See Each Other, di cui trovate di seguito il video ufficiale.

Tracklist

1. Nice Of You To Be There For Me

2. I’m Hurt

3. Let’s See Each Other

4. So Low

5. Dragged In A Hole

6. Ringing Bells

7. I Disappear (When You’re Near)

8. Anyone But You

9. My Head Is Bleeding

10. Broken

11. Hold On Tight

12. I Don’t Know How You Do It

13. Love Reaches Out