Lana Del Rey annuncia il nuovo album e condivide il primo brano.

Ascolta “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” è il primo brano estratto dal prossimo album di Lana Del Rey. Il seguito di Blue Banisters uscirà il 10 marzo su Interscope/Polydor ed è intitolato ha un titolo omonimo al singolo.

Elizabeth Woolridge Grant aka Lana Del Rey nel 2021 ha pubblicato ben due dischi: Chemtrails Over the Country Club e Blue Banisters. Con l’uscita del secondo LP ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di album n. 1 nella classifica degli album alternativi di Billboard. Per questo nono album si è circondata da un grande team di produttori: Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes e Benji e nelle 16 tracce che lo compongono troverete featuring e collaborazioni con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Tommy Genesis e SYML.

