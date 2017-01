Gli americani Shins tornano a pubblicare album. Era il 2012 quando la band capitanata da James Mercer pubblicò l’ultimo lavoro dal titolo Port Of Morrow. A marzo ci penseranno le label Aural Apothecary/Columbia Records a pubblicare il quinto album della band di Albuquerque, New Mexico che però da anni opera da Portland in Oregon.

Il nuovo album è intitolato ‘Heartworms’ ed è anticipato dal singolo ‘Name For You‘ che potete ascoltare in basso. L’album è stato scritto e prodotto da Mercer ma al brano ‘So Now What’ ci ha lavorato anche Richard Swift.

A marzo la band farà tre concerti europei per presentare , ecco le tappe:

28 a Parigi, Le Trianon

29 a Londra, Apollo Hammersmith

30 ad Amsterdam, Paradiso.

http://theshins.com/

https://www.facebook.com/theshins

Full track listing for Heartworms:

Name For You

Painting A Hole

Cherry Hearts

Fantasy Island

Mildenhall

Rubber Ballz

Half A Million

Dead Alive

Heartworms

So Now What

The Fear