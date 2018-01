Il 2018 appena cominciato vedrà, a breve, il ritorno della band americana. I Moon Duo, però, piuttosto che su materiale inedito hanno pensato bene di darsi alle cover.

Il prossimo 19 Gennaio, via Sacred Bones, il gruppo space-rock di Portland pubblicherà un singolo in formato 12″ che da un lato avrà una rilettura di Jukebox Babe (la potete ascoltare più in basso), brano appartenente al repertorio solistico del compianto Alan Vega dei Suicide.

Sull’altro, invece, comparirà il rifacimento di No Fun, un classico degli Stooges. Il tutto è stato portato a termine con l’ausilio del produttore Sonic Boom.

