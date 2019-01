James Blake ha annunciato, per il 18 gennaio, la pubblicazione del suo nuovo album dal titolo Assume Form edito dalla Polydor. Nei dodici brani che compongono il quarto studio album del cantautore londinese ci saranno alcuni featuring importanti come la next big thing Rosalìa, Andre 3000, Travis Scott.



Di seguito la tracklist dell’album:

01. Assume From

02. Mile High (feat. Travis Scott and Metro Boomin)

03. Tell Them (feat. Moses Sumney and Metro Boomin)

04. Into the Red

05. Barefoot in the Park (feat. Rosalía)

06. Can’t Believe the Way We Flow

07. Are You In Love?

08. Where’s the Catch? (feat. André 3000)

09. I’ll Come Too

10. Power On

11. Don’t Miss It

12. Lullaby For My Insomniac



https://assumeform.com

https://www.jamesblakemusic.com/

https://www.facebook.com/jamesblakemusic/

ph. credit AmandaCharchian