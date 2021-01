The Fall, un nuovo live album in arrivo. Ascolta.

The Fall annuncia il nuovo album dal vivo. La band capitanata da Mark E. Smith, che ci ha lascito il 24 gennaio 2018, torna alla ribalta con un nuova release live che vedrà la luce il 19 febbraio.

“The Fall – Live at St. Helens Technical College, ’81” esce esclusivamente in vinile (con una scheda per il download digitale inclusa) tramite la label Castle Face. Di seguito potete ascoltare un estratto dal live: “Leave the Capitol” fu originariamente pubblicata sull’EP Slates del 1981.

https://thefall.xyz/

https://www.facebook.com/thefallmusic

The Fall – Live at St. Helens Technical College:

01 Blob ’59

02 Prole Art Threat

03 Jawbone and the Air Rifle

04 Middle Mass

05 Rowche Rumble

06 An Older Lover

07 City Hobgoblins

08 Leave the Capitol

09 The NWRA

10 Gramme Friday

11 Fit and Working Again

12 Muzorewi’s Daughter

13 Slates, Slags, Etc