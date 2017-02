“Hobo Fi” è il percorso che il trio marchigiano ha fatto negli ultimi due anni. Si tratta di un garage blues che va dritto per la sua strada senza accettare nessun tipo di compromesso. Il trio figlio degenere di Gene Vincent e di Jerry Lee Lewis, e fratello minore della Blues Explosion, ha nelle sue radici lo stomp blues, tanto caro ai Cramps, e il rock’n’roll vorticoso del propto-punk più scarno ed essenziale. I tredici brani si lasciano ascoltare con una semplicità pazzesca grazie ad un incedere sempre punk-blues essenziale e diretto, partendo dal rock-blues di “Don’t you feel alright?” fino allo stomp-blues di “Tell me gooddbye” passando per il garage sanguigno di “Far from you”. Lascia senza respiro lo stomp vorticoso, in salsa Oblivians di “I said no” ed è difficile stare dietro al rock sincopato e convulsivo in velocità di “Radio plays”. Insomma l’avrete capito con questi gentiluomini non si scherza, o si balla, si suda e si salta o si è fuori!

https://www.facebook.com/thegentlemens3

autore: Vittorio Lannutti