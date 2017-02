Sebbene la carriera del noto artista inglese sia ormai lunga, il nostro non si era mai cimentato con una soundtrack. Il prossimo 17 Marzo, via Parlophone Records, Paul Weller colmerà tale lacuna grazie a Jawbone: Music From The Film, colonna sonora del film Jawbone che a breve arriverà nelle sale britanniche.

In basso ne trovate un primo estratto, il brano The Ballad Of Jimmy McCabe. A quanto pare “The Modfather”, in primavera, pubblicherà un nuovo disco d’inediti, A Kind Revolution, che vedrà la partecipazione di Boy George e Robert Wyatt.

La tracklist:

1. The Ballad Of Jimmy McCabe

2. Jawbone

3. Bottle

4. Jawbone Training

5. Man On Fire

6. End Fight Sequence

www.paulweller.com

www.facebook.com/paulwellerofficial