Non saranno ritenuti importanti quanto i Sex Pistols, tuttavia, nell’ambito del primo punk inglese, la band di Dave Vanian e Captain Sensible ricoprì un ruolo di rilievo.

Ad un decennio di distanza da So, Who’s Paranoid? (2008), i Damned hanno portato a termine un nuovo album, Evil Spirits, in uscita il prossimo 13 Aprile su Search And Destroy/Spinefarm Record.

Prodotto da Tony Visconti (David Bowie, U2, Iggy Pop, Morrissey), il disco è anticipato dal singolo Standing On The Edge Of Tomorrow. Il relativo video, diretto da Dan Axtell, lo trovate in basso.

Solo in primavera il gruppo britannico terrà la sua unica esibizione nello stivale che è stata fissata il 20 Maggio al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

La tracklist:

1. Standing On The Edge Of Tomorrow

2. Devil In Disguise

3. We’re So Nice

4. Look Left

5. Evil Spirits

6. Shadow Evocation

7. Sonar Deceit

8. Procrastination

9. Daily Liar

10. I Don’t Care

http://www.officialdamned.com/

https://www.facebook.com/OfficialDamned/