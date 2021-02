Cabaret Voltaire, torna a pubblicare l’avant-combo di Richard H. Kirk.

E’ fervida l’attività discografica per i Cabaret Voltaire di Richard H. Kirk (nella foto), oramai unico membro fondatore che tiene ancora in piedi lo storico progetto industrial-dadaista che iniziò il suo percorso musicale, tra sperimentazione elettronica e utilizzo di tapes machines, nel 1973 a Sheffild.

La band, se così possiamo chiamarla, ha annunciato una serie di release dopo essere tornata a pubblicare appena un anno fa per Mute records un disco di otto tracce dal titolo Shadow Of Fear. Sempre per la la prestigiosa label berlinese, con in catalogo Depeche Mode, Nick Cave … solo per citarne due in un roster infinito; è in uscita il 26 febbraio un nuovo EP dal titolo Shadow Of Funk che viene rappresentato dalla traccia ‘Billion Dollar’ che trovate in streaming qui sotto. Inoltre i Cabaret Voltaire pubblicheranno anche in edizione limitata in vinile colorato e in digitale. Ma non si fermano qui e già hanno annunciato altri due lavori tra marzo e aprile, il primo sarà Dekadrone e il secondo sarà BN9Drone.

https://www.facebook.com/CabaretVoltaireOfficial/