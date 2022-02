Thurston Moore e l’ultimo album ristampano in vinile nero.

Thurston Moore lo scorso anno ha pubblicato, in esclusiva per Bandcamp, l’album strumentale Screen Time e a distanza di un anno ha deciso di ripubblicarlo in versione vinile, con una variante in edizione limitata color nero. Il lavoro esce il 25 febbraio tramite la label Southern Lord.

L’ex Sonic Youth ha registrato i brani che compongono il lavoro durante la tumultuosa estate del 2020. Sono brani strumentali per chitarra registrati mentre il mondo si confrontava con la chiusura della pandemia e mentre le persone in buona coscienza si opponevano all’oppressione e all’omicidio razzista della polizia.

“Quanto tempo davanti allo schermo concede un genitore a un figlio? Di quanto tempo sullo schermo ha bisogno un bambino per realizzare un mondo che ha i mezzi per coesistere come comunità in uno scambio condiviso?” – è la domanda filosofica che accompagna la release.

https://www.facebook.com/thurstonjosephmichaelmoore

Screen Time by Thurston Moore

la tracklist:

1. The Station 02:44

2. The Town

3. The Home

4. The View

5. The Neighbor

6. The Walk 01:50

7. The Upstairs

8. The Dream

9. The Parkbench

10. The Realization