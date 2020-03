La playlist per contrastare l’alienazione da #coronavirus #FreakOutresisteconvoi

La playlist del #coronavirus a cura di Marco Cesaro

#FreakOutresisteconvoi

La storia parlerà di questo 2020, tutti noi ricorderemo dov’eravamo, con chi, cosa abbiamo cucinato, cosa ci siamo inventati.

Ore di paure e di silenzi, giorni di musica e riflessioni.

Abbiamo stilato la prima playlist del virus2020 per proporvi un po’ di musica, per – in alcuni casi – farci una risata, distrarci e ricordarci di seguire alcune regole… la prima, #restareacasa, come ci ricordano i 24 Grana con il brano

Una casa è ovunque, “Era un cortile Di periferia, Nelle sere d’estate Un cabriolet, Ma certe volte La mia casa è Quando sono Qui vicino a te”

Casa

Luca Carboni

E appena rientrati, ricordatevi di restarci.

Home Again

Michael Kiwanuka

Sappiamo che vi manca la vostra città Natale, è dura in questo momento stare lontani, ma non desistete e ricordate le vostre radici ascoltando

My Hometown

Bruce Springsteen

anche se sono tutti andati via, resistete.

All Gone Away

The Style Council

E Non perdiamoci di vista, grazie anche all’aiuto dei social

Otto Ohm

Sappi che chi ti vuole davvero bene ti aspetterà

I will Wait

Mumford & Sons

Goditi il silenzio, goditi il romantico suono del silenzio

The Sound of Silence

Simon & Garfunkel

E se qualcuno si avvicina troppo, ricordategli le misure di sicurezza

Fattallà

Almamegretta

Ci sarà tempo per un viaggio felice…

Lacio Drom

Litfiba

…e per consumare una gustosa colazione nel posto che desiderate di più

Breakfast in America

Supertramp

Ricordandoci, in un momento che rimarrà impresso nella nostra memoria anche per le dure restrizioni, che è bello vivere in mondo senza frontiere.

No Frontiere

Litfiba