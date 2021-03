Beingmoved – Smiles and bigger hearts (Burning bungalow)

Il progetto Beingmoved è nato nel 2017 come progetto solista di Andrea Nocco (voe e chitarra), ma nel corso degli anni è diventato un gruppo composto da altri tre musicisti, il fratello Edoardo (chitarra e cori), Samuele Puppo (basso e cori), Simone Brunzu (batteria).

“Smiles and bigger hearts” è il primo lavoro sulla lunga distanza del gruppo, dopo un EP nel 2019, ed è stato registrato tra la fine del 2019 e il maggio di quest’anno, quindi in pieno lockdown. Si tratta di nove brani sospesi tra indie-pop e ballate rock, che evocano molto il miglior indie-pop degli anni ‘90. Il quartetto che predilige la struttura della ballata (“Here’s all”), è in grado di spaziare con gusto e ricercatezza. Se “I could” è piuttosto serrata”, “Happiness” è caratterizzata da spezzettamenti e con “The hardest way” si indirizzano verso un ottimo rock deciso.

Il brano migliore del lotto è “Strange feelings”, dove il quartetto savonese riesce a mettere d’accordo il punk melodico con risvolti malinconici degli Husker Du con l’atteggiamento slacker dei Dinosaur Jr più appassionati di Neil Young.

autore: Vittorio Lannutti