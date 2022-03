Pavement: ristampe discografiche, un nuovo video e un tour in arrivo.

E’ on line Harness Your Hopes, una misconosciuta b-side dell’EP Spit On A Stranger pubblicata dai Pavement nel ’99. Il brano anticipa “Spit on a stranger” Ep che viene ristampato dalla label Matador records in formato 12″, e distribuito anche in digitale, che lo pubblicherà l’8 aprile. Lo stesso giorno vedrà la luce anche la ristampa dell’ultimo album della indie-lo-fi band americana ovvero l’ultimo “Terror Twilight: Farewell Horizontal” che raccoglie 45 tracce rimasterizzate, B-side, demo casalinghe, nastri di prove, registrazioni dal vivo di quegli anni e persino le tracce grezze del brano scartato dalla band in occasione di una session di registrazione avvenuta allo studio Echo Canyon dei Sonic Youth. Complessivamente, contiene 28 brani inediti. Le edizioni 4xLP e 2xCD includeranno un libro con foto inedite e commenti/contesto dei membri della band Mark Ibold, Stephen Malkmus, Bob Nastanovich, Spiral Stairs e Steve West, nonché del produttore Nigel Godrich (Radiohead, Beck).

In occasione di queste prossime release discografiche i Pavament annunciano anche che andranno in tour il prossimo autunno e toccheranno il Regno Unito, l’Europa e il Nord America.

Tra le indie band più amate dell’underground americano negli anni ’90 la discografia della band è composta da cinque album che hanno definito un’era: Slanted And Enchanted (1992), Crooked Rain, Crooked Rain (1994), Wowee Zowee (1995), Brighten The Corners (1997) e Terror Twilight (1999) – prima di sciogliersi nel 1999.

La reunion dei Pavement del 2010 li ha visti suonare quattro spettacoli esauriti a Central Park e in cima alle classifiche di festival in tutto il mondo tra cui Coachella, Primavera Sound e Pitchfork.

https://pavementband.com/

SPIT ON A STRANGER EP TRACK LIST

1. Spit on a Stranger

2. Harness Your Hopes

3. Roll With the Wind

4. The Porpoise and the Hand Grenade

5. Rooftop Gambler

6. Harness Your Hopes (Live Brixton Academy, 1999)