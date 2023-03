Godflesh annunciano un nuovo album.

Lontani dalla scena discografica dal 2017, dopo uno scioglimento e una reunion live, tornano i Godflesh e annunciano un nuovo album. Purge vedrà la luce il prossimo 9 giugno grazie alla label Avalanche Recordings fondata da Justin Broadrick voce del gruppo di Birmingham che torna oggi in coppia ancora con il sodale Ben Green. Il duo sin dagli anni 80 è stato tra i più sperimentali in circolazione, messi sotto contratto da una giovanissima label devota del metal estremo, la Erache records, mischiavano industrial, metal, rock e dub anticipando certi beat dal sapore hip hop.

Il primo singolo che anticiperà questo nuovo album sarà la traccia dal titolo “Nero” e sarà rilasciato il prossimo 3 aprile.

Questa la tracklist di Pure:

01 Nero

02 Land Lord

03 Army of Non

04 Lazarus Leper

05 Permission

06 The Father

07 Mythology of Self

08 You Are the Judge, the Jury, and the Executioner