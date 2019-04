“A Bath Full Of Ecstasy” uscirà il prossimo 21 giugno, su Domino records, il settimo album degli Hot Chip e viene pre-annunciato come il capolavoro che cristallizza il loro caratteristico sound che li ha resi noti nel circuito rock quanto in quello club. Euforia e malinconia, melodie colorate e ritmi electro-pop martellanti.

Registrato tra Parigi e Londra, l’album vede la band (Owen Clarke, Al Doyle Joe Goddard, Felix Martin e Alexis Taylor) aprirsi ad un processo di scrittura avventuroso e collaborativo, scegliendo di lavorare per la prima volta con produttori esterni: Philippe Zdar, il maestro francese che ha modellato il sound di Cassius e Phoenix, e Rodaidh McDonald, lo scozzese che ha collaborato con The XX, David Byrne e Sampha.

Gli Hot Chip presenteranno il nuovo show e il nuovo disco il 30 novembre all’Alcatraz di Milano che sarà l’unica data italiana del A Bath Full of Ecstasy Tour. Ingresso: 23€ + d.p

