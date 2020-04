Nurosis: la Neurot Recordings pubblica album Pay What You Want fino a quando non scoprira il vaccino anti Covid-19

News dal mondo Neurot Recordings. La label del gruppo sludge avant-garde metal di Oakland, California, Neurosis ha in questi giorni iniziato una campagna di sensibilizzazione molto speciale. Con l’obiettivo di rendere emotivamente meno pensate queste settimane di lockdown ha avallato l’idea già messa in atto dalla Temporary Residence Records, ovvero pubblicare gli album della label con il sistema Pay What You Want. Il primo ad essere messo on line è “Given To The Rising” il terzultimo disco dei Neurosis. La label fondata dal chitarrista Scott Kelly continuerà nei prossimi giorni a pubblicare altri album.

Sul profilo FB della band è apparso questo messaggio:

“Prendendo in prestito una grande idea della Temporary Residence Neurot Recordings ha deciso di pubblicare su Bandcamp albums col sistema Pay What You Want fino a quando non verrà scoperto un vaccino per COVID-19. Speriamo che ciò permetta ai fan – anche se hanno perso il loro reddito – di essere ancora ispirati ed edificati dalla musica indipendente originale ed emotiva che offriamo, anche se non possono permetterselo in questo momento. Coloro che lavorano ancora possono sentirsi liberi di pagare qualunque cifra ritengano giusta o anche di più. Restate al sicuro.”

https://www.neurosis.com/

https://www.facebook.com/officialneurosis/

https://www.facebook.com/neurotrecordings/